Южносахалинцы присоединились к помощи погорельцам из Забайкальского края

Жители Южно-Сахалинска могут оказать финансовую помощь пострадавшим от природных пожаров забайкальцам.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, ряд коллективов предприятий и учреждений областного центра уже выразили желание перевести свой однодневный заработок пострадавшим от пожаров. Помимо организованных коллективов пожертвования принимаются от частных лиц.

Чужой беды не бывает. Если есть возможность помочь, то финансовые средства можно перечислять по следующим реквизитам (назначение платежа: помощь пострадавшим от пожара):

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 7

Наименование: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ИНН: 7536986363

КПП: 753601001

р/с: 40703810474000027597

Банк: Читинское отделение № 8600 ПАО Сбербанк Чита

БИК: 047601637

ОГРН: 1137500000263

ОКВЭД: 91.33

ОКПО: 12644754

ОКФС: 16

ОКОПФ: 20000

Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края организовало сбор денежных средств пострадавшим от пожара путем перечисления их в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реквизиты для перечисления денежных средств предоставлены министерством труда и социальной защиты Забайкальского края.