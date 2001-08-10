За халатное отношение к работе наказан ряд сотрудников муниципального предприятия, отвечающего за благоустройство

Администрацией Южно-Сахалинска проведена проверка по факту сообщения от жителей города о выносе грунта колесами дорожной техники с газона на тротуар по ул. Комсомольской. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

По результатам проверки за ненадлежащий контроль за подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены три сотрудника: дорожный мастер, начальник участка механической уборки и заместитель директора предприятия по содержанию улично-дорожной сети МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». Они халатно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и плохо проконтролировали работу своего подчиненного.

Установлено, что их рядовой сотрудник, находясь за рулем спецмашины, во время уборки по ул. Комсомольской выехал на мокрый после дождя газон и, не выключая щетки, растянул грунт за колесами трактора на большом участке тротуара. Несмотря на очевидность выноса земли, он не сообщил об этом факте соответствующим службам, чтобы оперативно убрать грунт. Поскольку виновный водитель был ранее замечен в подобных нарушениях, его уволили.

Руководству дорожного предприятия указано на недопустимость халатного отношения к должностным обязанностям своим и подчиненных. В противном случае будут применяться жесткие меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения и руководящего состава, и рядовых работников.

Кроме того, с коллективом предприятия проведен дополнительный инструктаж, в том числе и о главной цели их работы - о поддержании чистоты и порядка на улицах Южно-Сахалинска.