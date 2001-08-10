Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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В Южно-Сахалинске ДТП унесло жизнь 62-летней сахалинки
13:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В пасхальную ночь на улицах Южно-Сахалинска введутся ограничения для парковки личного транспорта

В Южно-Сахалинске в ночь на 28 апреля пройдут мероприятия в рамках празднования Пасхи.

В связи с этим с 18.00 27 апреля до 03.00 28 апреля запрещено оставлять личный транспорт на ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до пл. Победы.

На время праздничных мероприятий парковать личный транспорт можно будет на восточной стороне пл. Победы и на территории перед музеем «Исторический парк «Россия - моя история».

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