В Южно-Сахалинске подводят итоги исполнения муниципальных программ в 2018 году
В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание коллегии под председательством мэра Сергея Надсадина по оценке эффективности и утверждению отчетов об исполнении 6 муниципальных программ. В составе коллегии - вице-мэры Южно-Сахалинска, депутаты Городской Думы и областной Думы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Согласно отчету по программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», на территории Южно-Сахалинска зарегистрировано более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового климата в городе, оказывать финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, - отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко.
Так, в 2018 году субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено 160 субсидий. Наиболее востребованными остаются субсидии, связанные с возмещением затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей, на осуществление деятельности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей.
Депутат областной Думы Виталий Гомилевский рекомендовал муниципалитету усилить работу по привлечению предпринимателей в сектор дошкольного и дополнительного образования детей. Поскольку правительство области вводит субсидию на возмещение части родительской платы на посещение частных учреждений, услуга станет более востребованной и необходимо обеспечить необходимое количество мест. Мэр Сергей Надсадин поручил решение этого вопроса курирующим департаментам.
Продолжается работа по развитию системы муниципальной службы в администрации Южно-Сахалинска. Одно из мероприятий программы - обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. Для этих целей на официальном сайте мэрии постоянно обновляется раздел о приеме на работу, где размещаются возникающие вакансии как в администрации города, так и в подведомственных учреждениях и предприятиях. Эта же информация дублируется в СМИ, аккаунтах мэрии в социальных сетях.
- Повышение квалификации в 2018 году прошли 53 муниципальных служащих. Совершенствуется работа по формированию кадрового резерва, введено положение о наставничестве, - доложила директор департамента кадровой политики Татьяна Тусубекова.
Также были заслушаны доклады об исполнении муниципальных программ за 2018 год по ряду других ключевых направлений. В ходе обсуждения отчета мэр Сергей Надсадин поставил задачу департаменту продовольственных ресурсов и потребительского рынка активнее сотрудничать с предпринимателями, торгующими прессой, оказывать им поддержку в приведении в порядок их киосков и рассмотреть другие варианты мест для реализации печатной продукции. Обсудили также работу департамента внутренней политики по программе «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы».
Директор департамента финансов Юлия Квасникова доложила, что все мероприятия программы управление муниципальными финансами городского округа исполнялись своевременно и в полном объеме. Бюджетное задание по сбору доходов выполнено на 100,9 процентов. Задолженность бюджета перед кредитными организациями в течение всего отчетного финансового года отсутствовала.
- В рамках реализации мероприятия по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса по итогам 2018 года городской округ «Город Южно-Сахалинск» имеет первую степень открытости бюджетных данных в рейтинге муниципальных образований Сахалинской области, - заключила Юлия Квасникова.
Все отчеты утверждены с учетом озвученных замечаний.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:30 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялась генеральная репетиция торжественного развода караулов пожарно-спасательного гарнизона
09:00 Сегодня Предприятиям Южно-Сахалинска напоминают о правилах перевозки мусора и сыпучих грузов
10:00 Сегодня Восемь тысяч южносахалинцев вышли в четверг на уборку города
10:29 Сегодня В Сахалинской области увеличили поставки яиц в отдаленные районы
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
17:14 19 Апреля В Южно-Сахалинске второй городской конкурс хоровых коллективов завершился гала-концертом
17:31 19 Апреля В Южно-Сахалинске демонтируют две незаконно установленные торговые точки
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
- 17:29 22 Апреля Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?