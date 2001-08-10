В Южно-Сахалинске подводят итоги исполнения муниципальных программ в 2018 году

В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание коллегии под председательством мэра Сергея Надсадина по оценке эффективности и утверждению отчетов об исполнении 6 муниципальных программ. В составе коллегии - вице-мэры Южно-Сахалинска, депутаты Городской Думы и областной Думы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Согласно отчету по программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», на территории Южно-Сахалинска зарегистрировано более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового климата в городе, оказывать финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, - отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Так, в 2018 году субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено 160 субсидий. Наиболее востребованными остаются субсидии, связанные с возмещением затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей, на осуществление деятельности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей.

Депутат областной Думы Виталий Гомилевский рекомендовал муниципалитету усилить работу по привлечению предпринимателей в сектор дошкольного и дополнительного образования детей. Поскольку правительство области вводит субсидию на возмещение части родительской платы на посещение частных учреждений, услуга станет более востребованной и необходимо обеспечить необходимое количество мест. Мэр Сергей Надсадин поручил решение этого вопроса курирующим департаментам.

Продолжается работа по развитию системы муниципальной службы в администрации Южно-Сахалинска. Одно из мероприятий программы - обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. Для этих целей на официальном сайте мэрии постоянно обновляется раздел о приеме на работу, где размещаются возникающие вакансии как в администрации города, так и в подведомственных учреждениях и предприятиях. Эта же информация дублируется в СМИ, аккаунтах мэрии в социальных сетях.

- Повышение квалификации в 2018 году прошли 53 муниципальных служащих. Совершенствуется работа по формированию кадрового резерва, введено положение о наставничестве, - доложила директор департамента кадровой политики Татьяна Тусубекова.

Также были заслушаны доклады об исполнении муниципальных программ за 2018 год по ряду других ключевых направлений. В ходе обсуждения отчета мэр Сергей Надсадин поставил задачу департаменту продовольственных ресурсов и потребительского рынка активнее сотрудничать с предпринимателями, торгующими прессой, оказывать им поддержку в приведении в порядок их киосков и рассмотреть другие варианты мест для реализации печатной продукции. Обсудили также работу департамента внутренней политики по программе «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы».

Директор департамента финансов Юлия Квасникова доложила, что все мероприятия программы управление муниципальными финансами городского округа исполнялись своевременно и в полном объеме. Бюджетное задание по сбору доходов выполнено на 100,9 процентов. Задолженность бюджета перед кредитными организациями в течение всего отчетного финансового года отсутствовала.

- В рамках реализации мероприятия по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса по итогам 2018 года городской округ «Город Южно-Сахалинск» имеет первую степень открытости бюджетных данных в рейтинге муниципальных образований Сахалинской области, - заключила Юлия Квасникова.

Все отчеты утверждены с учетом озвученных замечаний.