Сахалин присоединился к всероссийской акции «Вахта памяти»
Митинг, посвященный открытию всероссийской военно-патриотической акции, состоялся сегодня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Ветераны, представители власти, участники поискового движения и школьники возложили венки к Вечному огню. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Главная задача «Вахты памяти» - поиск останков воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, их захоронение, установление имен павших. За последние годы на Сахалине удалось установить имена 389 погибших солдат и офицеров. Важность проведения поисковых работ подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Владислав И.
- Символично, что череду событий, посвященных празднованию Дня Победы, мы начинаем со старта всероссийской акции «Вахта памяти». Благодаря поисковому движению, каждый год история войны пополняется именами людей, которые сражались за Родину. Сегодня здесь собрались ветераны, действующие военнослужащие, молодежные детские общественные объединения, чтобы почтить память павших солдат и дать старт поисковому сезону, - сказал Владислав И.
За большой личный вклад в установление имен и судеб пропавших без вести военнослужащих сахалинскому поисковику Евгению Никонову вручен знак отличия Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении III степени».
После возложения цветов к Вечному огню от площади Славы двинулась колонна техники РОСТО ДОСААФ. Участники пробега отправились по южным районам Сахалина, где будут встречаться с молодежью и ветеранами. В акции принимают участие члены детских и молодежных военно-патриотических объединений, представители советов ветеранов, казачества, военного комиссариата, воины-интернационалисты, волонтеры.
В тоже время сахалинские поисковики готовятся продолжать работу. Руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура рассказал о планах на сезон.
- Работать будем до поздней осени. Планируем отправиться на остров Шумшу, на место проведения Курильской десантной операции. Надеемся, что нам удастся обнаружить останки солдат и установить имена погибших, - рассказал Артем Бандура.
Активисты местного отделения «Поискового движения России» уже несколько лет проводят экспедиции на остров Шумшу. Им удалось обнаружить останки нескольких десятков советских воинов, погибших во время Курильской десантной операции.
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