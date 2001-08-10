Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2 окажут помощь

Трагедия, произошедшая накануне ночью в селе Ильинском, унесла жизни троих человек, еще пятеро пострадало. Огонь уничтожил документы около 40 работников, а также личные вещи и спецодежду.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, по поручению главы региона Валерия Лимаренко в Томаринский район выехал исполняющий обязанности председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. Он осмотрел площадку строящейся электростанции и встретился с работниками, которые жили в сгоревшем общежитии.

- В настоящее время все сотрудники расселены в свободные комнаты соседних общежитий. Условия там нормальные. Люди хотят вернуться к работе. Сегодня в Южно-Сахалинске для них закупили новую спецодежду, - рассказал Владимир Сидоренко.

Глава районной администрации Александр Кобелев отметил, что по договоренности с органами внутренних дел, утраченные в пожаре документы будут восстановлены в кратчайшие сроки.

- Мы сделали фотографии на паспорта всем сотрудникам, сегодня люди пишут заявления на получение новых документов. Профильные ведомства обещают начать выдачу уже через 2-3 дня, - рассказал Александр Кобелев.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших в пожаре. Генеральный подрядчик строительства электростанции окажет им материальную помощь.