Сахалинцы проверили знание истории Великой Отечественной войны
Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы она охватит все регионы страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
Проверить свои знания могли все желающие в возрасте от 12 лет. В СахОУНБ собрались школьники, горожане и сотрудники библиотеки – всего более 70 человек. Чтобы вместить всех, потребовалось два зала. Перед началом теста участникам показали презентацию, которая могла помочь вспомнить исторические даты и события.
Ровно в 11 часов сотрудники библиотеки запустили таймер. Участникам давалось 30 минут, чтобы ответить на 30 тестовых вопросов об основных фактах и событиях всех периодов войны. Нужно было вспомнить названия наступательных операций и битв, исторических мест, где они проходили, имена Героев Советского Союза, солдат, отличившихся в бою и другое.
Задания теста подготовили учёные Военного университета Министерства обороны России. Организатором акции выступает Общественная молодежная палата при Государственной Думе. В Сахалинской области ее работу координирует Молодежный парламент при областной Думе.
Итоги теста подвели в течение 30 минут после написания. Ознакомиться с ними можно сайте библиотеки. Каждый участник получил сертификат.
До 28 апреля результаты направят в Общественную молодежную палату при Государственной Думе, чтобы составить общую картину знаний по истории Великой Отечественной войны.
Кроме библиотеки в островном регионе акцию провели еще на 90 площадках: в школах муниципальных образований, а также в историческом парке «Россия – моя история». Пройти тест сегодня можно онлайн на сайте проекта – кдгр.рф до 24:00 по московскому времени.
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