В Южно-Сахалинске назвали победителей краеведческой конференции школьников
В Южно-Сахалинске подвели итоги ежегодной городской краеведческой конференции школьников «Отечество». Мероприятие прошло в историческом парке «Россия - моя история». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В этом году свои исследовательские работы представили 36 учащихся 5-11-х классов из 12 общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска. Поддержать юных ученых пришли воспитанники гимназии № 3. Они исполнили патриотические песни и зарядили всех хорошим настроением.
Приветствуя участников конференции, заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова поблагодарила ребят за активную работу по изучению родного края и отметила, что интерес школьников к научному творчеству и исследовательской деятельности с каждым годом набирает все большую популярность.
Затем началась работа по секциям. Ребятам предстояло презентовать проекты в четырех тематических направлениях: конкурс «История одного предмета», культурное наследие, природное наследие, культурно-историческое наследие. Как подчеркнули организаторы, темы конкурсных работ должны быть напрямую связаны с Сахалином.
Жюри, в состав которого вошли эксперты от научного сообщества, оценивали как содержание исследовательских проектов, так и навыки устной презентации и умение давать аргументированные ответы по заданной теме.
По итогам конференции лучшими признаны исследования Евы Рязанцевой, СОШ № 32, Ли Гым Сун, лицей № 2 (культурное наследие), Виктория Меркуленко, гимназия № 3, Ли Сон Бин, лицей № 1, Владислав Тзон, центр детско-юношеского туризма (историческое наследие), Ким Ен Сум, СОШ № 32, Владимир Абраменко, гимназия № 3, Александр Золотов, СОШ № 22 (природное наследие), Артем Королев, гимназия № 2, София Блинова, гимназия № 1, Елизавета Шилова, гимназия № 1 (история одного предмета).
Все ребята получили сертификаты участника конференции. Победителей наградили дипломами и ценными подарками.
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