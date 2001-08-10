Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
Участники сахалинского военно-спортивного клуба «Десантник» представят островной регион на XVI Всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы», посвящённом сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Честь островного региона будут отстаивать 10 лучших курсантов 14-16 лет. Им предстоит помериться силами с сильнейшими спортсменами страны в рукопашном и штыковом бою, полосе препятствий, кроссе, стрельбе, метании ножа, а также в знаниях военной истории. Помимо этого, островитян ждёт множество тематических встреч с Героями России и Советского Союза.
Сегодня юные десантники приняли участие в старте Всероссийской акции «Вахта Памяти», возложив венок и цветы к Вечному огню.
- Дорогие курсанты, от имени министерства поздравляю вас с открытием «Вахты Памяти-2019» и наступающим праздником - Днём Победы, - приветствовал десантов заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов. - Особенно хочу отметить ребят, которые прошли отбор на участие во всероссийских соревнованиях в Казани. По линии министерства мы всегда оказываем поддержку в таких значимых мероприятиях. Помните, что вы занимаетесь очень важной и нужной работой, которая обязательно пригодится вам не только на службе в вооружённых силах, но и в жизни. Огромные слова благодарности вашим командирам за ту работу, которую они проводят. Желаю вам успешного выступления, удачи, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
По словам заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе военно-спортивного клуба Владимира Васильева, в прошлом году сахалинцы стали обладателями главного кубка состязаний. В этот раз они также настроены на победу.
- Во всероссийском слёте буду участвовать впервые, готовился к этому целый год. Мои деды сражались в Великой Отечественной войне, родители тоже были военными, хочу идти по их стопам, тем более мне очень нравится военное дело. Лучше всего у меня получается метание ножей, прохождение полосы препятствий, плавание и поднимание гири. Буду стремиться к победе! - поделился курсант Данил Шеломенцев.
XVI всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» пройдёт в Казани с 28 апреля по 10 мая.
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