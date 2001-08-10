Южносахалинцев и гостей города ждет насыщенная программа на Первомай

Интересную программу для жителей и гостей Южно-Сахалинска подготовили на 1 Мая.

Традиционно праздник откроет уличное шествие, в котором примут участие порядка 5 тыс. человек. В составе двух колонн - представители профсоюзных организаций, политических партий, почетные граждане областного центра, сотрудники предприятий и все желающие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Обе колонны в 10.30 одновременно начнут движение в сторону пл. Ленина: одна - от здания ПАО «Сахалинэнерго», вторая - от перекрестка Ленина - Поповича.

С 11.00 до 12.30 на пл. Ленина пройдут праздничный митинг и тематический концерт. В 13.00 концертная программа начнется в сквере около областной библиотеки.

Мероприятия в этот день также пройдут в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. С 13.00 до 15.00 на территории бывшего картодрома состоится концертно-развлекательная программа «Мелодии весны», а на танцевальной площадке - «В городском саду играет духовой оркестр».

1 мая праздничные мероприятия состоятся в планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа «Город Южно-Сахалинск». Дальненский Дом культуры приглашает на концерт «Душа поет, встречая Первомай!» (начало в 11.00). В ДК «Ключи» состоится концерт «Цветущий май» (15.00), в ДК «Родник» - «Веселый Первомай» (12.00), в ДК «Синегорье» - «Майский калейдоскоп» (19.00). Жители Старорусского смогут насладиться концертной программой «С песней заводной, с шуткой смешной» (13.00), а жители Весточки - программой «Как прекрасен этот мир!».

Состоится ряд праздничных мероприятий и на базе общеобразовательных учреждений городского округа.