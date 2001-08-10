В селе Онор Смирныховского района открыли новую пожарную часть
В селе Онор Смирныховского района открыли новую пожарную часть. Депо оснащено современным оборудованием и расположено в центре села – это позволит огнеборцам оперативно реагировать на вызовы. По поручению главы области Валерия Лимаренко региональное правительство сегодня уделяет особое внимание материально-техническому оснащению противопожарной службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В новой пожарной части работают 14 человек. Для удобства несения службы в здании есть пункт связи (диспетчерская), помещения дежурного караула и отдыха, а также комната бытового обслуживания, столовая, санузел, душевая и учебные классы. Депо оснащено двумя машиноместами и смотровой ямой для обслуживания и ремонта пожарной техники.
Пожарную часть построили за счет средств областного бюджета. Стоимость - 24 миллиона рублей. С новосельем огнеборцев из села Онор поздравил заместитель начальника первого отряда Федеральной пожарной службы Максим Капустюк.
– Сахалинские пожарные всегда были и остаются на передовой в борьбе с огнем. Они ликвидируют последствия катастроф и стихийных бедствий. Тактически правильные и согласованные действия, спокойствие и взаимовыручка служат залогом успеха в нашей работе, – отметил Максим Капустюк.
Заместитель руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Таймураз Касаев рассказал о развитии противопожарной службы региона.
– За последние 6 лет в Сахалинской области появились 16 новых быстровозводимых депо. В дальнейшем ежегодно планируется возводить по два-три таких объекта, – сказал Таймураз Касаев.
В 2019 году планируется построить еще 2 пожарных депо в селе Углезаводск Долинского района и селе Восточное Макаровского района. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 65 миллиона рублей.
В конце прошлого года на средства областного бюджета была закуплена беспрецедентная партия новейшего оборудования для огнеборцев общей стоимостью 90 миллионов рублей. Это 16 видов спасательных приборов и амуниции, в частности, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 275 противопожарных ранцев, 217 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 13 тепловизоров, 5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств, 34 манекена-тренажера для спасателей. В конце января региональные власти закупили четыре новых снегоболотохода для оказания помощи в доставке людей и грузов в тяжелых дорожных и климатических условиях.
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