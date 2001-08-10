Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2019
Сегодня 11:27
64,69|72,20|72,64
Островное МЧС ликвидирует возгорание хозяйственных построек в Березняках
12:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильске прошла выставка пожарно-спасательной техники

В Северо-Курильске прошла выставка пожарно-спасательной техники

25 апреля на центральной площади города Северо-Курильска  проведено торжественное мероприятие с  показом  пожарно-спасательной техники,  в котором приняли участие работники Северо-Курильской пожарной части и сотрудники местного поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пожарные и спасатели разместили на площади стоящую на вооружении специальную технику. Все желающие могли осмотреть представленные образцы, а также побывать в салоне автомобиля и проверить работу специального сигнала (сирену и проблесковый маячок).

На приглашение посетить показ пожарной техники откликнулась средняя школа г. Северо-Курильска. Учащиеся надевали на себя спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания и познакомились с различным оборудованием, применяемым при тушении пожаров и спасении пострадавших на пожаре. Присутствующих на площади людей особенно впечатлило показательное выступление пожарного расчета, которые демонстрировал действия при ликвидации пожара с применением пены.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?