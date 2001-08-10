В Северо-Курильске прошла выставка пожарно-спасательной техники

25 апреля на центральной площади города Северо-Курильска проведено торжественное мероприятие с показом пожарно-спасательной техники, в котором приняли участие работники Северо-Курильской пожарной части и сотрудники местного поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пожарные и спасатели разместили на площади стоящую на вооружении специальную технику. Все желающие могли осмотреть представленные образцы, а также побывать в салоне автомобиля и проверить работу специального сигнала (сирену и проблесковый маячок).

На приглашение посетить показ пожарной техники откликнулась средняя школа г. Северо-Курильска. Учащиеся надевали на себя спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания и познакомились с различным оборудованием, применяемым при тушении пожаров и спасении пострадавших на пожаре. Присутствующих на площади людей особенно впечатлило показательное выступление пожарного расчета, которые демонстрировал действия при ликвидации пожара с применением пены.