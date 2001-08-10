В Южно-Сахалинске огласили списки детей, попавших в детские сады
Списки детей на получение путевки в детские сады опубликовал департамент образования Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра, сегодня их разместили на сайте (http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru) в разделе «Список детей на получение места в ДОУ», а также на информационном стенде в департаменте по адресу: ул. Ленина, 172.
В списках обозначены дата и время принятия заявления вплоть до секунды, а также его регистрационный номер, дата рождения ребенка. Кроме того, в списке указаны дата и время, когда нужно будет прийти за направлением в детский сад.
При получении направления в дошкольное образовательное учреждение необходимо представить следующие документы:
- паспорт заявителя (оригинал);
- документ, подтверждающий проживание на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (регистрация временная, постоянная, договор аренды квартиры);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал для сверки); документ, подтверждающий внеочередное, первоочередное право на зачисление ребенка в МБДОУ (при наличии такового) (оригинал для сверки);
- заявление-обращение.
За дополнительной информацией можно обратиться после 6 мая в департамент образования по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет № 16, понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, телефон 312-688 (доб. 5).
В Южно-Сахалинске комплектование детских садов осуществляется с 15 мая по 25 августа текущего года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня Между Южно-Сахалинском и Москвой каждый месяц смогут летать на 1400 пассажиров больше
09:00 Сегодня Финалисты конкурса «Учитель года» встретились с министром образования Сахалинской области
10:00 Сегодня В Южно-Курильске прошёл концерт «Мой космос»
10:30 Сегодня В островном минспорте обсудили развитие картинга на Сахалине
09:55 23 Апреля В Конкурсе «Команда Сахалинской области» победили 55 человек
17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
Выбор редакции
- 09:32 Вчера В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
- 18:00 26 Апреля Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?