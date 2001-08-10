В Южно-Сахалинске огласили списки детей, попавших в детские сады

Списки детей на получение путевки в детские сады опубликовал департамент образования Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра, сегодня их разместили на сайте (http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru) в разделе «Список детей на получение места в ДОУ», а также на информационном стенде в департаменте по адресу: ул. Ленина, 172.

В списках обозначены дата и время принятия заявления вплоть до секунды, а также его регистрационный номер, дата рождения ребенка. Кроме того, в списке указаны дата и время, когда нужно будет прийти за направлением в детский сад.

При получении направления в дошкольное образовательное учреждение необходимо представить следующие документы:

паспорт заявителя (оригинал);

документ, подтверждающий проживание на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (регистрация временная, постоянная, договор аренды квартиры);

свидетельство о рождении ребенка (оригинал для сверки); документ, подтверждающий внеочередное, первоочередное право на зачисление ребенка в МБДОУ (при наличии такового) (оригинал для сверки);

заявление-обращение.

За дополнительной информацией можно обратиться после 6 мая в департамент образования по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет № 16, понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, телефон 312-688 (доб. 5).

В Южно-Сахалинске комплектование детских садов осуществляется с 15 мая по 25 августа текущего года.