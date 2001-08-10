Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2019
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13:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня вечером в Южно-Сахалинске перекроют часть улиц

В Южно-Сахалинске 29 апреля на время репетиции парада, посвященного 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с участием военной техники вводятся ограничения для движения транспорта в квадрате: ул. Горького - ул. Емельянова - ул. Комсомольская - Коммунистический пр., и в переулке Алтайском.

Как стало известно ТИА «Острова», с 19.30 до 23.00 для проезда будут закрыты:

  • пер. Алтайский от ул. Венской до ул. Горького;
  • участок Коммунистического пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького;
  • участок ул. Горького от Коммунистического пр до ул. Емельянова;
  • участок ул. Емельянова от ул. Горького до ул. Комсомольской;
  • участок ул. Комсомольской от ул. Емельянова до Коммунистического пр.

Движение общественного транспорта будет скорректировано. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты. 

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