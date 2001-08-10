К праздникам в Южно-Сахалинске высадили первую партию цветов

К праздникам в Южно-Сахалинске высажена первая партия цветов. Несколько тысяч саженцев цинерарии и виолы, больше известной под названием анютины глазки, уже высадили специалисты МБУ «Зеленый город» на городских клумбах. По традиции первые цветы украшают главные площадки проведения майских праздников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, сегодня анютины глазки и цинерарию посадили у Аллеи Героев на площади Славы. По словам руководителя предприятия Сергея Трояна, теплая солнечная погода, установившаяся в эти дни, создает идеальные условия для приживаемости цветов:

- Земля неплохо прогрелась, и мы начинаем высаживать первые цветы даже раньше, чем в прошлые годы. Завтра выходим на кольцевую развязку на площади Победы. Там помимо виолы и цинерарии посадим еще и гвоздику.

Всего же за два дня к предстоящим праздникам будет высажена 21 тысяча цветов.

Отметим, что активные работы по озеленению продолжаются до осени. В ближайшие несколько месяцев территорию городского округа в общей сложности украсят порядка 350 тысяч цветов, 2,5 тысячи деревьев и около 40 тысяч кустарников. Помимо центральных улиц, скверов и площадей в этом году особое внимание уделят озеленению планировочных районов.