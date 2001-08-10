В Южно-Сахалинске введен особый противопожарный режим

В связи с теплой и сухой погодой, установившейся в эти дни, и участившимися случаями возгорания сухой травы в окрестностях населенных пунктов в администрации Южно-Сахалинска принято решение о введении с сегодняшнего дня до 6 мая включительно особого противопожарного режима на территории всего городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

За последние несколько дней сотрудники пожарно-спасательного гарнизона южно-сахалинского поисково-спасательного отряда и лесоохраны ликвидировали ряд стихийных возгораний, угрожавших населенным пунктам городского округа. Так, горели большие площади сухой травы в районе психбольницы, кладбищенского комплекса «Ласточка». В центре особого внимания сейчас Березняки. На выходных огнеборцы ликвидировали там ряд возгораний. Сегодня после обеда загорелось несколько строений, включая один дом, находящихся в непосредственной близости от полей, где горела трава. Ситуация в Березняках на особом контроле администрации города. Сейчас ее специалисты выясняют, был ли пострадавший дом жилым, и какая помощь требуется людям.

На весь период действия особого противопожарного режима на территории городского округа с сегодняшнего дня установлены дополнительные требования противопожарной безопасности. Категорически запрещается:

- производство огневых и других пожароопасных работ в непосредственной близости от земель лесного фонда;

- разведение костров, сжигание отходов и мусора;

- выжигание сухой растительности.

Руководителям предприятий, организаций, независимо от формы собственности, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан рекомендовано:

- организовать круглосуточную сторожевую охрану взрывопожароопасных объектов;

- создать запасы воды на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций и предприятий;

- принять безотлагательные меры по очистке территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- территории дачных и садоводческих поселков обеспечить средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, телефонной или радиосвязью с подразделениями противопожарной службы;

- объекты, расположенные на подведомственной территории, обеспечить дополнительным количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой;

- при наличии пожарной мотопомпы, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техники закрепить моториста (водителя) за каждой единицей техники, при необходимости организовать специальную подготовку специалистов.

Также организована очистка территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Усилен мониторинг пожарной обстановки на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при нахождении в лесной зоне. Они размещены на официальном сайте муниципалитета http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1072.

В случае возникновения возгорания незамедлительно сообщить в единую службу спасения по телефону 112 либо 01.