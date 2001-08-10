Финалисты конкурса «Учитель года» встретились с министром образования Сахалинской области
Областной конкурс «Учитель года Сахалинской области -2019» выходит на финишную прямую. Вчера десять финалистов встретились с министром образования островного региона Натальей Мурашовой.
Последнее конкурсное испытание – «Разговор с министром» было введено с этого года. Раньше его называли несколько иначе – «Круглый стол образовательных политиков», но принципиально ничего не изменилось. В ходе встречи, Наталья Мурашова предложила призерам конкурса высказать своё мнение по некоторым актуальным вопросам в сфере образования. Главная цель данного конкурсного испытания – раскрытие потенциала и лидерских качеств педагога.
Министр образования Наталья Мурашова высоко оценила финалистов конкурса и поблагодарила участников за любовь к своей профессии, креативность, уверенность, эрудицию, целеустремленность и профессионализм.
- Сегодня школам необходимы учителя, способные добиваться успеха и увлекать за собой. В каждом из вас я увидела этот потенциал, - отметила министр образования Сахалинской области, заслуженный учитель РФ, председатель жюри конкурса Наталья Мурашова.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области, после проведения последнего конкурсного испытания члены жюри конкурса собрались на заседание, для того чтобы подвести итоги областного педагогического марафона. Как сообщалось ранее, во время конкурса участников оценивали четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое.
Конкурс «Учитель года Сахалинской области» проходил в островной столице с 22 по 29 апреля. За это время участникам удалось продемонстрировать жюри различные профессиональные компетенции, владение современными образовательными технологиями, а также умение транслировать педагогический опыт коллегам. Конкурсные мероприятия позволили участникам по-новому осмыслить и оценить роль образования и педагога в современном обществе.
Областной конкурс «Учитель года Сахалинской области» организован министерством образования Сахалинской области совместно с Региональным центром оценки качества образования. В течение долгого времени генеральным партнером педагогического состязания является Международный консорциум "Сахалин - 1" в составе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Имя абсолютного победителя конкурса назовут 30 апреля на торжественной церемонии закрытия, которая пройдет на сцене концертного зала Сити Холл в 15:00. Лучшему учителю вручат статуэтку Хрустального пеликана.
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