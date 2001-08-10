Между Южно-Сахалинском и Москвой каждый месяц смогут летать на 1400 пассажиров больше

После переговоров главы региона Валерия Лимаренко с руководством авиакомпании «Россия» на важном для жителей островов маршруте появились два самых вместительных лайнера. А с 20 мая на весь летний сезон Южно-Сахалинск и столицу свяжет дополнительный рейс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В 2018 году в период летней навигации предпринимались такие же меры, но воздушные суда имели меньшую вместимость. В этом году каждую неделю между Южно-Сахалинском и Москвой смогут перемещаться 5400 пассажиров только в одном направлении. Это почти на 7 процентов больше, чем годом ранее. В результате, ежемесячно будет доступно 1400 дополнительных мест.

Благодаря этому удалось увеличить количество билетов, продаваемых по программе фиксированных «плоских» тарифов. Стоимость перелета составляет 22 тысячи в обе стороны.

– В теплое время года многим хочется выехать в отпуск и на каникулы, повидать своих родных в других уголках страны. У жителей нашей области должна быть такая возможность. Мы продолжим работать с авиакомпанией «Россия», чтобы улучшить качество сервиса, – заявил Валерий Лимаренко.

На линии Южно-Сахалинск–Москва заявлены вместительные воздушные суда. Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER способны принять на борт 373 и 457 пассажиров соответственно.

Первый самолет, как и ранее, каждый день вылетает из областного центра в 11:50 и приземляется в Шереметьево в 12:25 по местному времени. В обратном направлении рейс выполняется в 17:05 и с приземлением в Южно-Сахалинске в 9:25. Второй самолет будет вылетать в 15:10 и в 15:45 прибудет в Москву. Из Шереметьево воздушное судно отправится в 20:20 и в 12:45 приземлится на Сахалине.

Кроме того авиакомпания «Россия» в дополнение к уже работающей бортовой системе развлечений с использованием личных смартфонов и планшетов, запустила новую. Теперь у пассажиров всех классов обслуживания появилась возможность смотреть в полете фильмы, слушать музыку и аудиокниги на встроенных в кресла мультимедийных экранах. Маленьким пассажирам авиакомпания дарит инновационные детские наборы, которые были отмечены премией Highly Recommended авторитетного британского издания TravelPlus.

Изменилось на направлении Южно-Сахалинск – Москва и бортовое питание. Обновленное меню на рейсах из Шереметьево представила компания «Аэромар» (входит в группу «Аэрофлот»), на обратном пути – островной производитель ООО «Торговая компания», который предлагает блюда из местных продуктов.