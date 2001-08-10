Между Южно-Сахалинском и Москвой каждый месяц смогут летать на 1400 пассажиров больше
После переговоров главы региона Валерия Лимаренко с руководством авиакомпании «Россия» на важном для жителей островов маршруте появились два самых вместительных лайнера. А с 20 мая на весь летний сезон Южно-Сахалинск и столицу свяжет дополнительный рейс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В 2018 году в период летней навигации предпринимались такие же меры, но воздушные суда имели меньшую вместимость. В этом году каждую неделю между Южно-Сахалинском и Москвой смогут перемещаться 5400 пассажиров только в одном направлении. Это почти на 7 процентов больше, чем годом ранее. В результате, ежемесячно будет доступно 1400 дополнительных мест.
Благодаря этому удалось увеличить количество билетов, продаваемых по программе фиксированных «плоских» тарифов. Стоимость перелета составляет 22 тысячи в обе стороны.
– В теплое время года многим хочется выехать в отпуск и на каникулы, повидать своих родных в других уголках страны. У жителей нашей области должна быть такая возможность. Мы продолжим работать с авиакомпанией «Россия», чтобы улучшить качество сервиса, – заявил Валерий Лимаренко.
На линии Южно-Сахалинск–Москва заявлены вместительные воздушные суда. Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER способны принять на борт 373 и 457 пассажиров соответственно.
Первый самолет, как и ранее, каждый день вылетает из областного центра в 11:50 и приземляется в Шереметьево в 12:25 по местному времени. В обратном направлении рейс выполняется в 17:05 и с приземлением в Южно-Сахалинске в 9:25. Второй самолет будет вылетать в 15:10 и в 15:45 прибудет в Москву. Из Шереметьево воздушное судно отправится в 20:20 и в 12:45 приземлится на Сахалине.
Кроме того авиакомпания «Россия» в дополнение к уже работающей бортовой системе развлечений с использованием личных смартфонов и планшетов, запустила новую. Теперь у пассажиров всех классов обслуживания появилась возможность смотреть в полете фильмы, слушать музыку и аудиокниги на встроенных в кресла мультимедийных экранах. Маленьким пассажирам авиакомпания дарит инновационные детские наборы, которые были отмечены премией Highly Recommended авторитетного британского издания TravelPlus.
Изменилось на направлении Южно-Сахалинск – Москва и бортовое питание. Обновленное меню на рейсах из Шереметьево представила компания «Аэромар» (входит в группу «Аэрофлот»), на обратном пути – островной производитель ООО «Торговая компания», который предлагает блюда из местных продуктов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня Между Южно-Сахалинском и Москвой каждый месяц смогут летать на 1400 пассажиров больше
09:00 Сегодня Финалисты конкурса «Учитель года» встретились с министром образования Сахалинской области
10:00 Сегодня В Южно-Курильске прошёл концерт «Мой космос»
10:30 Сегодня В островном минспорте обсудили развитие картинга на Сахалине
09:55 23 Апреля В Конкурсе «Команда Сахалинской области» победили 55 человек
17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
Выбор редакции
- 09:32 Вчера В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
- 18:00 26 Апреля Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?