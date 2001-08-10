Сахалинэнерго держит на контроле ситуацию с пожарами вблизи энергообъектов

Энергетики Сахалинэнерго, в связи с началом пожароопасного периода, держат под постоянным контролем ситуацию с пожарами на Сахалине. В энергокомпании проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение надёжной работы энергообъектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе компании.

В рамках месячника пожарной безопасности территории объектов энергокомпании были очищены от мусора, сухой травы и других легковоспламеняющихся материалов. Энергетики проверили готовность наружных и внутренних противопожарных водопроводов, насосных станций, гидрантов, резервуаров и водоемов, оценили состояние путей подъезда к линиям электропередачи, расположенным в лесных массивах. Был составлен перечень пожароопасных участков ЛЭП, сопредельных с лесными массивами и торфяниками, подготовлены графики периодических осмотров этих участков на предмет поддержания противопожарного режима.

Сахалинэнерго напоминает о том, что вблизи энергообъектов запрещены любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, в том числе привести к их повреждению или уничтожению. Запрещается разводить огонь в охранных зонах ЛЭП, складировать мусор и другие горючие материалы, которые могут стать причиной пожара.