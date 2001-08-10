Ко Дню Победы на «Горном воздухе» откроется выставка «Дальневосточный рубеж»

10 мая спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» приглашает сахалинцев на выставку «Дальневосточный рубеж». Региональное отделение «Поисковое движение России» подготовило для посетителей экспозицию, где будут представлено вооружение и обмундирование солдат и офицеров из фондов общественной организации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской обольсти.

Посетители комплекса смогут не только увидеть винтовки и пистолеты, пулеметы, гранаты, но и получат уникальную возможность подержать в руках и сфотографироваться с легендарным оружием на тематической фотозоне.

Активисты поискового движения расскажут о снаряжении бойцов во время Второй мировой войны, о том, что хранили в своих вещмешках советские солдаты, об особенностях военной формы.

Выставка расположится на нижней станции комплекса с 11 до 14 часов.