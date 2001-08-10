Тихоокеанское
информационное агентство
1 Мая 2019
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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

С главным врачом Невельской больницы расторгнут трудовой договор

Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым. Исполняющим обязанности главного врача Невельской ЦРБ назначен Василий Самойлов.

Как стало известно ТИА «Острова», ранее по поручению главы региона Валерия Лимаренко в больнице была проведена служебная проверка. Поводом для нее стали многочисленные жалобы местных жителей, поступившие в том числе на горячую линию «1-300».

Для всестороннего выяснения обстоятельств в райцентр направилась комиссия в составе сотрудников министерства и главных внештатных специалистов.

По результатам служебной проверки принято решение о расторжении трудовых отношений с руководителем учреждения.

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