С главным врачом Невельской больницы расторгнут трудовой договор

Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым. Исполняющим обязанности главного врача Невельской ЦРБ назначен Василий Самойлов.

Как стало известно ТИА «Острова», ранее по поручению главы региона Валерия Лимаренко в больнице была проведена служебная проверка. Поводом для нее стали многочисленные жалобы местных жителей, поступившие в том числе на горячую линию «1-300».

Для всестороннего выяснения обстоятельств в райцентр направилась комиссия в составе сотрудников министерства и главных внештатных специалистов.

По результатам служебной проверки принято решение о расторжении трудовых отношений с руководителем учреждения.