В Южно-Сахалинске зеленую зону городского парка обработали от клещей. Акарицидная обработка зеленой зоны 30 апреля прошла на всей территории городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Подобные работы в излюбленном месте отдыха жителей и гостей областного центра проводятся ежегодно. Они необходимы для создания комфортных условий в парке в летнее время.

В связи с проведенной обработкой жителей и гостей Южно-Сахалинска убедительно просят сегодня воздержаться от прогулок непосредственно на территории лесного массива парка.