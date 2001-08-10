Тихоокеанское
информационное агентство
1 Мая 2019
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Пожарные ликвидируют возгорание в Южно-Сахалинске
12:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске зеленую зону городского парка обработали от клещей

В Южно-Сахалинске зеленую зону городского парка обработали от клещей

В Южно-Сахалинске зеленую зону городского парка обработали от клещей. Акарицидная обработка зеленой зоны 30 апреля прошла на всей территории городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Подобные работы в излюбленном месте отдыха жителей и гостей областного центра проводятся ежегодно. Они необходимы для создания комфортных условий в парке в летнее время.

В связи с проведенной обработкой жителей и гостей Южно-Сахалинска убедительно просят сегодня воздержаться от прогулок непосредственно на территории лесного массива парка.

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