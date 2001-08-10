В Южно-Сахалинске назвали имена победителей ежегодной конференции старшеклассников «Шаг в будущее»
В Южно-Сахалинске прошла XXVII муниципальная учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Шаг в будущее», в которой приняли участие 56 учащихся из 15 школ города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Конференция проходила в два этапа: презентация проектов в образовательных учреждениях и публичная защита. На базе педагогического колледжа Сахалинского государственного университета финалисты школьного отборочного тура презентовали 47 проектов по химии, физике, биологии, экологии, экономике, информатике, математике, истории, праву, обществознанию, мировой художественной культуре, литературе, русскому и английскому языкам. Все ребята блестяще справились с заданием, продемонстрировав высокий уровень эрудиции и умение вести дискуссию.
По итогам конференции «Шаг в будущее» лучшие исследовательские работы в своих секциях представили:
- «Химия, физика, биология, экология» - Лев Прокушев (лицей № 2, 9-й класс);
- «Информатика, математика» - Ирина Бусалаева (СОШ № 22, 10-й класс);
- «Русский язык, литература» - Вита Вон и Янакава Ми Су (Восточная гимназия, 10-й класс);
- «История, МХК, обществознание, право, экономика» - Ха Ми Ен (гимназия № 1, 11-й класс);
- «Английский язык» - Анна Коровникова (гимназия № 1, 10-й класс).
Также альтернативное жюри, которое представляли студенты СахГУ, особенно отметило выдающиеся проекты Вячеслава Андреева (лицей № 1, 9-й класс), Ха Ми Ен (гимназия № 1, 11-й класс), Андрея Денисова (СОШ № 13, 9-й класс), Льва Прокушева (лицей № 2, 9-й класс), Александры Ивановой (СОШ № 8, 10-й класс), Александра Евраша (СОШ № 8, 10-й класс).
Вручая победителям дипломы и памятные знаки, заместитель директора городского департамента образования Светлана Захарова поблагодарила старшеклассников и их наставников за большую проделанную работу и отметила, что с каждым годом исследовательский потенциал учащихся только возрастает.
Сертификаты конференции «Шаг в будущее» получили все ее участники.
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