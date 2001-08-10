22 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
С начала пожароопасного сезона на территории Сахалинской области поступило 250 сообщений о горении сухой растительности. Самая большая площадь, пройденная огнём - в Корсаковском районе (более 26 га). Вторую и третью строчку списка занимают Южно-Сахалинск и Смирныховский район (13 и 10 га соответственно). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Результатом работы сотрудников государственного пожарного надзора стало привлечение к административной ответственности 22 лиц, из них: 2 юридических, 4 должностных и 16 граждан.
Для справки:
- Углегорский район – 1 гражданин, 2 ЮЛ, 2 ДЛ;
- Холмский район – 5 граждан, 1 ДЛ;
- Корсаковский район – 1 гражданин;
- г. Южно-Сахалинск – 9 граждан, 1 ДЛ.
«Работа по выявлению виновников возгораний сухой растительности будет продолжаться на протяжении всего пожароопасного сезона. Поиск вольных или невольных поджигателей проводится как в ходе рейдовых мероприятий, так и по обращениям на телефон доверия ГУ МЧС России по Сахалинской области. В связи с этим, прошу жителей и гостей островного региона сообщать обо всех известных фактах нарушений правил пожарной безопасности. Этим сознательным гражданским шагом вы можете спасти чью-то жизнь», - рассказал ВрИО заместителя начальника управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Сахалинской области Евгений Чиганашин.
В настоящее время по инициативе территориального отдела надзорной деятельности Корсаковского района УНДиПР ГУ МЧС России по Сахалинской области установлен особый противопожарный режим на территории муниципального образования в период с 29 апреля по 31 мая текущего года. Данный режим накладывает ряд ограничений и ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Такая мера вызвана ухудшением обстановки, связанной с природными пожарами.
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