Министр здравоохранения РФ поддержала идеи Валерия Лимаренко по реформе островной медицины

В ходе рабочей встречи в Москве министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и глава региона Валерий Лимаренко обсудили вопросы развития медицинской инфраструктуры и привлечения квалифицированных кадров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

На Сахалине и Курилах в рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется работа по нескольким направлениям: развитие системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, помощь тяжело больным детям, привлечение квалифицированных кадров, цифровизация отрасли.

– Для здравоохранения Сахалинской области сегодня актуальны проблемы, характерные и для всей страны. Это нехватка специалистов и медицинских площадей. Мы видим, что по этим и другим проблемным направлениям в регионе ведется работа, принимаются эффективные управленческие решения, – отметила Вероника Скворцова.

За пять лет на Сахалине и Курилах должно появиться 52 объекта здравоохранения, в том числе 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 амбулаторий, 23 отделения стационаров и поликлиник.

– Медицина у нас в регионе – первая и главная тема, потому что именно с качеством и доступностью медицинских услуг связано больше всего проблем. Не менее остро стоит и кадровый вопрос, – сказал Валерий Лимаренко. – Попасть на прием к врачу людям, особенно в районах, бывает сложно, на островах не хватает квалифицированных медиков, узких специалистов.

Для решения этой проблемы создали эффективный механизм материального стимулирования. Для специалистов, которые трудоустраиваются в островные больницы и поликлиники по кадровой программе, с этого года в два раза увеличились подъемные. Сегодня эти выплаты составляют от 1,45 до 2,6 миллионов рублей – в зависимости от района области. Кроме того, участники программы могут получить единовременную выплату на покупку жилья – 60 процентов от стоимости, но не более 3 миллионов рублей.

Значительно увеличились квоты на целевое обучение сахалинцев в медицинских вузах: с 50 до 100 человек по программе специалитета, с 50 до 70 человек – ординатуры.

Ожидается, что все эти меры позволят привлечь для работы на Сахалине и Курилах более 150 новых врачей до конца года.

Вероника Скворцова отметила успешное внедрение в островном регионе федерального проекта «Бережливая поликлиника», который позволяет экономить время пациентов и медицинских специалистов. В этом году по принципам «бережливого производства» будут работать уже 25 сахалинских учреждений здравоохранения.

Также министр здравоохранения и врио губернатора обсудили проведение конкурса «Лучшая поликлиника Сахалинской области». С его помощью определят лучшее учреждение и на его основе разработают стандарты работы для тиражирования в других медучреждениях региона.

Также на встрече обсуждался вопрос цифровизации медицинской отрасли Сахалинской области. С помощью электронных сервисов жители региона смогут вызывать врача на дом, решать вопрос льготного лекарственного обеспечения и диспансеризации, знакомиться с результатами медицинских исследований. Сегодня активно внедряются электронные медицинские карты и формат телемедицинских конференций. Специалисты из разных районов консультируются друг с другом как в плановом режиме, так и по экстренным вопросам.

Ранее Валерий Лимаренко поставил перед сахалинским правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине, а для этого – привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в два раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. В этом году вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,3 и 2,5 миллиарда рублей соответственно. С 1 апреля запущена горячая линия по вопросам здравоохранения «1-300», которая зарекомендовала себя как эффективный механизм обратной связи с пациентами.