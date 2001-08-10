Первого мая южносахалинцев приглашают на площадь Ленина
Первого мая южносахалинцев приглашают на площадь Ленина. Главная городская площадь традиционно станет одной из основных праздничных площадок областного центра. Здесь пройдет концерт и развернется ярмарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Программа «Ритмы мая» стартует в 11.00. Свое мастерство горожанам и гостям Южно-Сахалинска покажут ансамбль современной народной песни «Русский терем», вокальные и хореографические коллективы «Драйв», «Визави», «Инверсия», «Сюжеты», «Экзотика», «Сюрприз», «G next», «Акварель», «FUNNY DANCE» и многие другие. Неподалеку будут работать детские тематические площадки.
Вкусные лакомства, продукты к праздничному столу, а также изделия декоративно-прикладного творчества можно приобрести на ярмарке. Она расположится на площади и на прилегающем к ней участке ул. Карла Маркса.
Также праздничные мероприятия намечены в сквере около областной библиотеки, в городском парке и во всех планировочных районах Южно-Сахалинска.
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