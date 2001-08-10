Детский стоматологический кабинет Курильской ЦРБ начал принимать маленьких пациентов

О трудностях с получением некоторых видов медицинской помощи в Курильске местные жители рассказали врио губернатора области Валерию Лимаренко, когда он находился с рабочим визитом в районе. В частности, из-за отсутствия лицензии затягивалось открытие детского стоматологического кабинета при ЦРБ. Глава региона поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

На открытой встрече с врио губернатора, которая прошла 16 апреля в местном доме культуры, житель Курильска рассказал, что его дочь уже несколько месяцев отказываются принимать в больнице.

– Ей четыре года, у нее болят зубы. В конце января мы приходили к стоматологу, но нам сказали, что не было специального обезболивающего. Потом не было шприцев, потом не оказалось детского кабинета. Сказали прийти в феврале, затем – в марте, а сейчас уже середина апреля. Хотелось бы задать вопрос главному врачу ЦРБ: могу ли я завтра или на этой неделе прийти и вылечить зубы ребенку, – поделился мужчина.

– Такая ситуация неприемлема, – сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к главврачу. – У вас есть врач, есть оборудование, но вы не оказываете помощь. В скорейшие сроки завершите все процедуры по лицензированию кабинета.

Поручение главы региона выполнили: вчера в Курильской ЦРБ после ремонта открылся новый корпус, в котором размещены кабинеты стоматологической ортопедии и детской стоматологии – впервые в районе. Оба медицинских направления для курильчан актуальны.

Теперь оказанием стоматологической помощи в Курильской ЦРБ занимаются два специалиста, оба совмещают несколько профилей: стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт, а также детский стоматолог и стоматолог-ортопед. Работать специалистам предстоит на новом оборудовании. В конце 2018 года региональный минздрав приобрел для учреждения две стоматологические установки, еще ранее поступило оборудование для зуботехнической лаборатории.