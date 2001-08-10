В Южно-Сахалинске раньше обычного приступили к ремонту дорог. Теплый апрель позволил городским дорожным службам на месяц раньше начать капитальный ремонт улиц в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу – довести долю асфальтированных дорог на Сахалине и Курилах до среднероссийского уровня. На реконструкцию и капитальный ремонт из областного бюджета выделено 7,4 миллиарда рублей – это почти в два раза больше, чем годом ранее. В этом году финансирование перераспределено в пользу муниципальных дорог.

– Первым делом необходимо привести в порядок дороги в населенных пунктах области. Если на работу, в школу, детский сад люди ездят и ходят по разбитой грунтовке, ни о какой комфортной среде говорить не приходится. В этом году активные дорожные работы развернутся во всех муниципальных образованиях, и самый большой объем будет выполнен в областном центре, – сказал Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске сегодня приводят в порядок сразу несколько объектов. Строительство 760-метрового участка улицы имени И. П. Фархутдинова началось в прошлом году. За последние несколько недель здесь выполнили ливневую канализацию и дождеприемные колодцы, проложили водопровод через проспект Мира. Сейчас подрядная организация занимается устройством основания для кольцевых развязок. По проекту они разместятся на перекрестках улицы имени И. П. Фархутдинова с проспектом Мира и улицей Ленина. Также идут работы по обустройству гранитных и бетонных бордюров.

Ежедневно на объекте работает порядка 40 человек и около 10 единиц техники. Сдать улицу подрядная организация должна к 1 сентября этого года.

Как рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Евгений Кулик, сегодня также ведутся работы на улице Батурова в Октябрьском, улице Зимы, ряде объектов улично-дорожной сети в 25-м микрорайоне, на мосту в Дальнем.

Кроме того, в планах на 2019 год – замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, тротуаров по улице Ленина – на участке от Сахалинской до Карла Маркса; Украинской – от проспекта Мира до железнодорожной больницы; Вокзальной – от Сахалинской до Коммунистического проспекта.

Капитальный ремонт последнего также начнется в этом году. Будут выполнены на участке от площади Славы до проспекта Мира. В следующем году Коммунистический проспект отремонтируют от проспекта Мира до Вокзальной.