Мэр Южно-Сахалинска встретиться с пострадавшими от пожаров членами СНТ
Администрация Южно-Сахалинска в правовом поле проработает возможность оказания помощи пострадавшим от пожаров членам СНТ. Такое поручение профильным структурам муниципалитета дал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе личной встречи с руководителем Сахалинского отделения Союза садоводов России Надеждой Романовой и членом рабочей группы по проблемам садоводов при Сахалинской областной Думе, а также общественного совета регионального министерства сельского хозяйства Татьяной Полищук. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Поводом для их обращения к главе областного центра послужили пожары, которые в последние дни охватили сразу несколько СНТ, находящихся на территории городского округа. Так, по словам Татьяны Полищук, огнем повреждены либо полностью уничтожены десятки хозпостроек, дачных домиков. Многие владельцы пострадавших участков лишились самого необходимого садового инвентаря. Основная масса дачников - это люди пред- и пенсионного возраста, а также малоимущие и многодетные семьи, для которых свой участок - весомое подспорье.
Сейчас активистки готовят обращение в МЧС, чтобы специалисты ведомства подсчитали точное количество пострадавших от пожаров. Вместе с тем Сергей Надсадин подчеркнул, что в рамках действующего законодательства и правового поля администрация готова изучить вопрос оказания помощи.
В Южно-Сахалинске действует утвержденный администрацией города порядок реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных на территории городского округа, от 2 марта 2015 года.
Что касается пожаров, там четко прописано: помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей предоставляется при наличии справки о пожаре (или стихийном бедствии), подтверждающей порчу или полную утрату имущества и жилого помещения. Принципиальный акцент: человек на момент происшествия должен иметь регистрацию именно по адресу пострадавшего от пожара жилья. Рассчитывать на выплату могут отдельные категории граждан - ветераны Великой Отечественной войны; неработающие пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, которым назначена пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, имеющие несовершеннолетних детей; граждане с детьми-инвалидами; инвалиды 1, 2-й группы.
Подчеркиваем, что эта единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, у которых в результате возгорания повреждено либо полностью уничтожено жилое помещение. Дачные участки, а также постройки на них под эту категорию в подавляющем большинстве не подходят.
По поручению мэра руководители департаментов правового обеспечения, социальной политики и финансов сейчас изучают возможность расширения на законных основаниях перечня категорий граждан, которые утратили свое имущество в результате пожаров и могли бы претендовать на получение помощи. Сергей Надсадин также порекомендовал привлечь к этой работе депутатов и профильных специалистов Городской Думы, чтобы детально изучить все юридические и правовые аспекты данного вопроса.
- Безусловно, мы довольны этой встречей. Практически сразу же после обращения в приемную граждан нас услышали и оперативно организовали совещание. Есть понимание и реакция на проблемы погорельцев, началась работа по данному вопросу, и со своей стороны мы также готовы в нее включиться, - сказала Татьяна Полищук.
В завершение совещания Сергей Надсадин поставил задачу подчиненным не откладывать в долгий ящик проработку вопроса оказания помощи людям, а сделать это максимально оперативно. Отчет о проделанной работе структуры мэрии представят на следующем совещании, которое состоится с участием садоводов в ближайшее время.
Вместе с тем в мэрии подчеркивают, что одним из наиболее действенных способов достойной компенсации утраты имущества в результате пожара или ЧС является страхование.
Также горожанам напоминают, что любой пожар проще предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Соответствующие памятки размещены и регулярно актуализируются на главной странице официального сайта администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».
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