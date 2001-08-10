Горячая линия «1-300» теперь работает во всех районах Сахалинской области

С 1 мая операторы call-центра принимают вопросы, связанные с работой всех областных медучреждений. В апреле действовал тестовый режим, и преимущественно обрабатывались звонки от жителей Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

– Регламент работы прямой линии не меняется. Позвонив на номер «1-300», человек может сообщить о проблеме оператору, и вопрос будет взят в работу. В ряде случаев абонента могут переключить на одно из медучреждений, которое поможет оперативнее разобраться в ситуации, – сообщили в областном минздраве.

Горячую линию запустили месяц назад по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. За это время на нее поступило более 2,5 тысяч звонков. Вопросы сахалинцев касаются оказания медицинской помощи, вакцинации, работы аптечной сети. Есть среди сообщений и благодарности, а также пожелания по улучшению работы медучреждений.

– Просим для приёма грудных детей выделить другой кабинет в Красногорской поликлинике. Сейчас он находится рядом с кабинетом, где принимают взрослых, – поступило предложение от жителей Томаринского района.

– Можно ли несовершеннолетнему ребёнку самостоятельно посещать врача, брать справки, – поинтересовался у операторов представитель Охи. Мужчине были даны необходимые разъяснения.

Организация обратной связи с пациентами – одна из составляющих реформы системы областного здравоохранения, инициированной врио губернатора. Также перед сахалинским правительством поставлены задачи по привлечению к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сокращению очередей более чем в два раза и оснащению медучреждений всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,2 и 2,3 миллиарда рублей соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в пяти учреждениях островного региона. Принято решение об удвоении «подъемных» для специалистов, прибывающих по кадровой программе; выросли квоты на обучение сахалинцев в ведущих медицинских вузах.