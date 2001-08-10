В Южно-Сахалинске пройдет традиционная Неделя предпринимательства

В преддверии празднования Дня российского предпринимательства администрация Южно-Сахалинска в восьмой раз проведет тематическую неделю для представителей бизнеса, молодежи и всех заинтересованных горожан. Прием заявок на участие в работе 10 площадок Недели предпринимательства уже открыт и ведется на сайте муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На протяжении недели с 13 по 17 мая представители среднего и малого бизнеса поделятся опытом со всеми желающими в формате открытых дверей. Совершить экскурсию на строительную площадку нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске или современного жилого квартала, познакомиться с производством сыра и ортопедической обуви, заглянуть в арт-мастерскую декоратора и частную школу - это только некоторые возможности для участников Недели предпринимательства.

- Формат организуемых нами мероприятий остается неизменным на протяжении ряда лет. Наиболее популярными и востребованными являются дни открытых дверей на предприятиях города. Такие встречи всегда проходят интересно и оживленно благодаря возможности не только побывать на производстве, но и пообщаться неформально с теми, кто уже построил свой успешный бизнес, - рассказывает директор департамента экономического развития Павел Павленко. - Большое внимание мы также уделили образовательному сегменту. В этом году для участников Недели предпринимательства состоится семинар по муниципальным закупкам, а также пройдут два круглых стола.

Подробная программа и анонсы мероприятий размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города»: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3410. Участие в них может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку в специальной форме.

Телефон для справок 8 (4242) 300-594 (доб. 1, 2, 3, 4, 5).