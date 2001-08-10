Тысячи туристов прибудут на Сахалин на круизных лайнерах в этом сезоне

Круизный сезон на Сахалине открывается 10 мая. В это день в порт Корсакова зайдет судно «Викинг Ореон». Оно приплывает в островную гавань впервые. На лайнере путешествует около 900 туристов. Большая часть из них посетит островной регион. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Принимать гостей будут специалисты сахалинской компании «БиТомо». Она является лидером по приему круизных туристов на Сахалине. Для иностранцев подготовили несколько экскурсионных программ.

- Практически все туристы посещают нашу корсаковскую программу. Это так скажем комплимент для гостей лайнера. Она для них бесплатна. Мы ведем иностранцев на смотровую Корсакова, где они могут увидеть сразу два порта и мемориал Интернированным японцами на Сахалин корейцам, так и не вернувшимся на родину, - рассказывает генеральный директор компании «БиТомо» Ирина Ли.

Туристы также посещают площадь Ленина портового города и дом культуры «Океан», где для них устраивают небольшой стилизованный концерт. Артисты исполняют русско-народные песни и играют на национальных инструментах.

После основной программы по желанию туристы могут посетить Южно-Сахалинск. Им предлагают отправиться на обзорную экскурсию по главным достопримечательностям областного центра или на дегустацию блюд русской кухни. Отдельную программу традиционно посвящают Антона Павловичу Чехову.

- Мы посещаем Музей одной книги А.П. Чехова, устраиваем с гидом прогулку по аллее возле Чехов-центра. Вообще чеховская тема запрашивается не всеми. Зависит от того, из какой страны туристы едут на круизе. Мы заметили, что эта тема трогаеет туристов из европейских. А классика для всех – это обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску, - продолжает Ирина Ли.

Круизный туризм начал развиваться на Сахалине в 2013 году, когда в международный порт Корсакова зашли круизные лайнеры известных во всем мире компаний «Принцесс Круизес» и «Карнивал Корпорэйшн». Самым прорывным годом был 2014. Тогда в порт Корсакова прибыло 19 крупных круизных лайнеров, и благодаря этому остров посетило более 23 тысяч иностранцев.

В прошлом году было три крупных судозахода, а в этом планируется восемь. А еще в порту также ожидают прибытие экспедиционных и маленьких круизов. Чаще всего на лайнерах приезжают туристы из Японии, чуть меньше человек из Кореи, США, Австралии и других стран.

- Существует несколько сдерживающих факторов развития этого вида туризма, однако врио губернатора и правительством региона ведется целенаправленная работа по решению проблем. Порт Корсаков включен в территорию свободного порта «Владивосток» и будет развиваться в соответствии со статусом, - отметила директор департамента туризма областного минспорта Наталья Пахолкова.

Круизный сезон на Сахалине продлится до 11 октября. В этот день к берегам подойдет последнее крупное судно. Всего за этот период ожидается 8 больших заходов. В порт прибудут крупные круизные лайнеры «Даймонд Принцесс», «Викинг Спирит», «Мазда». На них к берегам Сахалина прибудут тысячи туристов.