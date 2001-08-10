В Южно-Сахалинске в этом году обустроят пешеходную часть улицы Горького

В Южно-Сахалинске в этом году планируют обустроить пешеходную часть улицы Горького. Здесь будет проложен велосипедно-пешеходный маршрут. Функционал дороги как проезжей части с движением автомобильного транспорта, в том числе общественного, будет сохранен. Планов об изменении его назначения у городской администрации не было и нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Велосипедно-пешеходный променад, протяженность 6 км, протянется вдоль проезжей части. Он начнется от парка им. Ю. Гагарина, пройдет через входную группу СТК «Горный воздух» и завершится на ул. Больничной в районе реки Еланка.

Особенности нового маршрута для велосипедистов и пешеходов — места для велопарковок и малых архитектурных форм, зон отдыха и проч. — должен определить разработчик концепции КБ «Стрелка». Это консалтинговая компания, предоставляющая услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. Предпроектное решение должно быть подготовлено разработчиком уже в этом году. Тогда же начнется и его поэтапная реализация.