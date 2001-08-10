Остаток материнского капитала теперь можно узнать в онлайн-кабинете

Сахалинские и курильские родители, владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые уже распорядились частью средств маткапитала, могут получить информацию об остатке средств в онлайн-режиме на сайте ПФР.

Для получения таких сведений владельцу сертификата на материнский капитал необходимо «посетить» сайт Пенсионного фонда РФ — www.pfrf.ru. На главной интернет-странице кликнуть на сервис «Личный кабинет гражданина» и осуществить вход в кабинет, введя логин и пароль от портала госуслуг.

В разделе «Материнский (семейный) капитал» родителям будет доступна услуга — «Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части)». А в случае, если требуется официально заверенный документ об остатке средств МСК, то здесь же в сервисе «Личный кабинет гражданина» необходимо воспользоваться услугой «Заказ справок и документов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Заполнив минимум данных в представленной форме, родителям останется в назначенный день подойти в клиентскую службу ПФР и забрать готовый документ без ожидания в очереди. Справка будет выдана при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Остаток средств маткапитала родители могут направить по любому из предусмотренных программой направлений. Всего их пять: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), в т.ч. дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком, формирование накопительной пенсии мамы, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка (для семей с невысоким доходом).

Многие услуги Пенсионного фонда РФ также доступны в бесплатном мобильном приложении «ПФР Электронные сервисы». Приложение можно скачать в Play Market для системы Android и в App Store для IOS.