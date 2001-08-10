Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2019
Сегодня 20:03
65,22|73,08|70,25
Администрация Южно-Сахалинска проведет единый день приема граждан
12:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 11 мая пройдет велопробег

Велопробег, посвященный празднованию Дня Победы, 11 мая пройдет в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Стартует мероприятие в Корсакове, финиширует - в Южно-Сахалинске. Колонна велосипедистов в сопровождении экипажей ГИБДД проследует из портового города до пл. Славы.

Ограничивать движение на улицах Южно-Сахалинска не будут. Однако с 18.00 10 мая до 14.30 11 мая будет запрещено парковаться с восточной стороны пл. Славы, а с 11.30 до 14.30 - двигаться по правой полосе от поворота на «Горный воздух» до пер. Алтайского (при движении с юга на север).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?