«Диктант Победы», инициированный «Единой Россией», написали около 100 тысяч человек

Порядка 100 тысяч человек в России и 23 странах мира присоединились к исторической акции «Единой России» «Диктант Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы. 7 мая для участников акции были открыты 1373 площадки. Помощь в проведении акции оказали около 5,5 тысяч волонтеров. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель оргкомитета акции «Диктант Победы», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Акция «Диктант Победы» завершилась, сегодня тест написали участники на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 государствах. Сейчас мы получаем информацию от каждого региона и подводим итоги. Но уже очевидно, что масштаб акции превысил наши ожидания – общее количество участников «Диктанта Победы» составило порядка 100 тысяч человек. При этом и возраст, и социальный статус людей самый широкий», - заявил Хинштейн.

Он отметил, что количество участников возросло, потому что организаторы пошли навстречу регионам и зарегистрировали большее число площадок после того, как прием заявок был окончен. Кроме того, провести акцию помогли более 5,5 тысяч волонтеров. «Основную роль в этой работе взяло на себя общественное движение «Волонтеры Победы», – уточнил Хинштейн.

Одними из первых в 9:00 по московскому времени акцию написали жители Дальнего Востока и четырех зарубежных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. Число принявших участие в них составило более 5 тыс. человек. В 13:00 по столичному времени начался основной этап диктанта - в большинстве регионов России и в 19 государствах. Итоги акции будут опубликованы на диктантпобеды.рф в День России, 12 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

В Южно-Сахалинске диктант в форме тестирования провели на 8 площадках – в Историческом парке «Россия – Моя история», региональном центре оценки качества образования и в 6 общеобразовательных учреждениях. Интересно, что вторым по численности открытых площадок для сдачи экзамена на знание истории Великой Отечественной войны стал Курильский городской округ. Также символично, что в Анивском городском округе на Сахалине диктант участники акции писали в школе, находящейся на улице Победы. Всего в островном крае было открыто 27 площадок в 16 муниципальных образованиях.

«Диктант Победы» был задуман в Партии «Единая Россия» и его проведение поддержали такие мощные общественные организации, как Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, Федеральный фонд «История Отечества» и другие, а также государственные структуры в сфере образования. Основная идея проведения диктанта накануне празднования Дня Победы – это патриотическое воспитание молодежи на подвигах наших многих родных, отстоявших Родину. Не дать переписать историю и умалить великий подвиг советских, русских солдат, освободивших от нацизма Европу», - отметил перед началом диктанта в Историческом парке «Россия – Моя история» секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

По сообщениям, поступившим на этот час из местных отделений Партии «Единая Россия» в Сахалинской области в написании «Диктанта Победы» приняли участие 792 жителя региона.

При поддержке Россотрудничества площадки были открыты в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

«Диктант Победы» проводится впервые. И тем удивительнее, что число желающих провести такую акцию не только в наших центрах, но и на независимых площадках превысило все наши ожидания. Подвиг борцов с фашизмом не имеет границ. В некоторых странах «Диктант Победы» писали всего несколько десятков человек, а были и такие площадки, на которых были сотни участников. Мы благодарны каждому, кто в этот день пришел в наши центры, кто вместе с нашими партнёрами поддержал такое важное начинание – отдал дань памяти Великой Победе!», - отметил в свою очередь заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.