В Южно-Сахалинске на ремонт закрывают участок Коммунистического проспекта

Подрядная организация ООО «Восток-МГК» в рамках муниципального контракта приступает к восстановлению Коммунистического пр. в Южно-Сахалинске. В этом году отремонтируют участок от пр. Мира до пл. Славы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Работы разделены на 4 этапа. Первым отремонтируют участок от пр. Мира до ул. Музейной (район краеведческого музея). Ограничения продлятся с раннего утра 13 мая до 1 июля. Стоит отметить, что в случае неблагоприятных погодных условий сроки ремонтных работ могут быть скорректированы.

За указанный срок специалистам предстоит проложить ливневый коллектор, систему водоснабжения, канализацию связи, а также обустроить тротуары и бордюры, заменить опоры освещения и заасфальтировать проезжую часть.

Как только работы на первом участке завершатся, специалисты перейдут на следующий. Полностью капитальный ремонт участка Коммунистического пр. завершится в декабре 2019 года. В 2020 году планируется отремонтировать участок Коммунистического пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут движения.