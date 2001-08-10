Сахалинцев и гостей островного региона приглашают на майские водные экскурсии

В связи с началом водного туристического сезона любители активного отдыха смогут насладиться поездками по различным направлениям.

Так, в мае можно совершить однодневный тур на остров Монерон. С 30 июня природный парк начнет запускать туры с ночевкой, а с июля центр активного туризма «Сахалин – Курилы» готов организовывать однодневные туры по эксклюзивному маршруту: мыс Крильон – остров Монерон. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте областного бюджетного учреждения «Природный парк «Остров Монерон». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Также туристы могут совершить сплав по реке Лютога с «Адреналин-Тур». Лютога входит в десятку самых длинных представителей речного богатства острова. Ее топонимика происходит от айнского «Труотага» и имеет несколько вариантов перевода, наиболее красивый из которых — «дорога к морскому берегу». Река протекает по территории Южно-Камышового хребта. На всем протяжении пути встречается огромное количество островков, обрывистые берега и огромное количество живописных отвесных скал.

Одним из трех уникальных мест в мире, где морские львы селятся в непосредственной близости от населенного пункта, – лежбище сивучей под Невельском (другие два находятся в Петропавловске-Камчатском и в американском Сиэтле). Ежегодно с февраля по июнь здесь можно увидеть до 500 морских львов. Экскурсия «В гости к сивучам» не оставит равнодушным никого. Туроператоры предлагают различные программы посещения. Участников ждёт фильм-знакомство с морскими обитателями, поездка на лодке к сивучам, горячий чай. Также существует автобусная экскурсия из Южно-Сахалинска через долину реки Быстрая («Императорская долина») и Ловецкий перевал в Невельск. Участников ждёт посещение Невельского историко-краеведческого музея, местных достопримечательностей, интересных объектов по маршруту, а также поездка на лодке к сивучам. В этом месяце экскурсии проводятся 9-12, 18, 19, 25, 26, 31 мая.

Одним из центров притяжения туристов является легендарный маяк на мысе Анива, построенный японцами в 1939 году. Сахалинцев и гостей острова приглашают совершить к нему морское путешествие. Маршрут проходит по заливу Анива вдоль живописного берега, где отдыхающие могут насладиться морским воздухом, великолепными видами гор, встретиться с морскими млекопитающими и прикоснуться к истории. Во время тура участники смогут пройти по всем комнатам маяка, увидеть осветительный аппарат, пройтись по винтовой лестнице и забраться на самую верхнюю точку маяка. Также их ждёт путешествие на комфортабельной яхте к маяку Анива, мысу Мраморному, прогулка у мыса Белый камень, обед из настоящей Сахалинской ухи из лосося и палтуса. Ближайшие мероприятия запланированы 9, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 мая.

Для участников прогулок по воде предусмотрены все необходимые меры безопасности. С правилами туристов ознакомят опытные инструкторы.

Подробную информацию об организации экскурсий можно узнать у туроператоров «Адреналин-Тур» (+7(4242) 25-83-65, WhatsApp: +7 914 755 83 65), «Содружество» (+7(962) 581-79-88, +7 (4242) 41-79-88), «Друзья-походники» (+7 914 755-40-14, 8 (4242) 25-40-14) и Sakhtravel (8-924-281-68-86, +7(4242) 29-34-35).