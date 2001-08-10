Дорогу Дальнее - Елочки заасфальтируют к 2020 году

Дорожная техника с раннего утра 8 мая задействована в грейдировании дороги Дальнее — Елочки, где вчера из-за продолжительных осадков местами размыло дорожное полотно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

По данным департамента городского хозяйства, будет произведена выборка пучинистых грунтов и отсыпка инертными материалами.

В нынешнем году специалисты приступят к реконструкции 3 км указанной автодороги: от поворота на ул. Фиалковую (Дальнее) до села Елочки. Заказчик работ - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

13 мая состоится аукцион по выбору подрядной организации. Ремонт планируется начать в конце мая — начале июня этого года.

Полностью работы по муниципальному контракту завершатся к 1 августа 2020. За это время будут заменены существующие коммуникации, обустроены основание и тротуары, установлены опоры освещения, а также заасфальтировано дорожное полотно.

До начала ремонтных работ дорога Дальнее - Елочки будет поддерживаться в безопасном для движения состоянии.