Администрация Южно-Сахалинска проведет единый день приема граждан
14 мая с 12.00 до 20.00 руководители всех структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, а также муниципальных и подведомственных городу учреждений проведут прием граждан по личным вопросам. Обратиться за консультацией можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- С целью исполнения распоряжения мэра Южно-Сахалинска о повышении эффективности работы по рассмотрению обращений граждан в администрации мы организуем единый общегородской день приема населения, - рассказывает о предстоящем мероприятии директор департамента по обращениям граждан и организационной работе администрации Южно-Сахалинска Светлана Кураспедиани. - Прием населения ведется на постоянной основе. Мы активно участвуем и в общероссийских днях приема граждан, но такую масштабную форму приема граждан муниципальными учреждениями мы проводим впервые.
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. С целью обеспечения дополнительной возможности реализации права на личное обращение заявителей в администрацию города в единый городской день приема ведется предварительная запись по телефонам: 300-911, 300-669, 300-472, 300-871, 300-845, 312-877, в рабочие дни.
Общение с населением будут вести непосредственно руководители структурных и функциональных подразделений администрации либо их заместители. В этот день можно попасть на прием к руководителям всех департаментов, управлений и муниципальных казенных учреждений, начальникам отделов по управлению селами, территориями. Прием населения будут осуществлять также руководители детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, культуры.
С насущными вопросами граждане также смогут прийти к руководителям ресурсоснабжающих организаций - АО «Сахалинская коммунальная компания», МУП «Электросервис», МКП «Городской водоканал», ФРС ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» и в свои управляющие организации.
Полный перечень учреждений, участвующих в едином городском дне приема, с контактными данными размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2140.
Основной задачей проведения единого городского дня приема является реализация прав граждан на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц этих органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Обратиться к руководителям и специалистам структурных подразделений администрации для решения возникших проблем всегда можно через web-приемную официального сайта мэрии. Действует система «Сахалин онлайн»: https://gorodom.center/#/main. Обращения для оперативного ответа принимают также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска в социальных сетях:
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