Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска зафиксировали многочисленные факты незаконной расклейки информационных сообщений на городских объектах о продаже финской обуви и различной одежды. Предприниматель, расклеивший объявления, установлен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В результате проведенной с ним работы он принял меры по самостоятельной очистке центральных улиц города от объявлений. Также нарушитель привлечен к ряду административных штрафов.
Вместе с тем по результатам повторного мониторинга установлено, что работы по очистке города от объявлений были выполнены не в полном объеме. Зафиксированы и дополнительные факты. В связи с этим в отношении лица, осуществлявшего расклейку, возбуждены дополнительные административные производства.
Административная комиссия города напоминает, что штрафы за нарушение правил благоустройства в этих случаях: до 3 тысяч рублей - для физических лиц, до 10 тысяч - для должностных, до 50 тысяч - для юридических. При этом штраф может быть назначен за каждое объявление одного физического или юридического лица.
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по привлечению к ответственности за незаконную расклейку объявлений. Так, с начала года по результатам проведенных рейдов административной комиссией города за аналогичные правонарушения к ответственности привлечено 23 лица, которым назначены административные наказания как в виде предупреждения, так и в виде штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей.
К пресечению данных правонарушений подключились и активные жители города, которым надоело наблюдать заклеенные объявлениями входные группы подъездов. Так, они размещают свои объявления, в которых предупреждают, что будут направлять фото незаконных листовок и объявлений в административную комиссию для привлечения расклейщиков к ответственности. Отметим, что расклейка даже таких информационных листков-объявлений тоже является нарушением. Поэтому администрация рекомендует собственникам зданий и сооружений, а также управляющим компаниям применять антивандальные покрытия, которые облегчают очистку входных групп от клея и скотча, а также не позволяют приклеить объявления.
Отметим, кроме наложения административных штрафов муниципалитет в судебном порядке взыскивает с правонарушителя затраты, понесенные на очистку поверхностей от информационных сообщений.
Положительный опыт судебной практики уже наработан. Напомним, в конце прошлого года городской суд полностью удовлетворил иск администрации города о взыскании ущерба с расклейщика незаконной рекламы. За порчу городского имущества и нарушение правил благоустройства он заплатит свыше 20 тысяч рублей. Данное решение вступило в законную силу.
Кроме того, администрация направляет данные правонарушителей собственникам (хозяйствующим субъектам), чье имущество было испорчено, чтобы и они в свою очередь тоже рассмотрели вопрос взыскания ущерба с предпринимателя в судебном порядке. Это касается и данных расклейщика рекламы о финской обуви.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:30 Сегодня Новые школы в Южно-Сахалинске оснащают современным оборудованием
09:00 Сегодня Островные танцоры выявили сильнейших на Кубке Сахалинской области
- 10:00 Сегодня Представители «Единой России» в рамках всероссийской акции по озеленению городов высадят три миллиона деревьев
10:30 Сегодня Сахалинские танцоры продолжают покорять Европу
- 15:00 7 Мая Горячая линия «1-300» теперь работает во всех районах Сахалинской области
- 16:30 7 Мая Для жителей и гостей Южно-Сахалинска к 9 мая подготовили комплекс праздничных мероприятий
- 18:00 7 Мая В Южно-Сахалинске в этом году обустроят пешеходную часть улицы Горького
16:00 7 Мая Тысячи туристов прибудут на Сахалин на круизных лайнерах в этом сезоне
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Выбор редакции
- 13:47 Вчера Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 Вчера Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
- 09:32 29 Апреля В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?