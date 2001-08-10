Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска зафиксировали многочисленные факты незаконной расклейки информационных сообщений на городских объектах о продаже финской обуви и различной одежды. Предприниматель, расклеивший объявления, установлен. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В результате проведенной с ним работы он принял меры по самостоятельной очистке центральных улиц города от объявлений. Также нарушитель привлечен к ряду административных штрафов.

Вместе с тем по результатам повторного мониторинга установлено, что работы по очистке города от объявлений были выполнены не в полном объеме. Зафиксированы и дополнительные факты. В связи с этим в отношении лица, осуществлявшего расклейку, возбуждены дополнительные административные производства.

Административная комиссия города напоминает, что штрафы за нарушение правил благоустройства в этих случаях: до 3 тысяч рублей - для физических лиц, до 10 тысяч - для должностных, до 50 тысяч - для юридических. При этом штраф может быть назначен за каждое объявление одного физического или юридического лица.

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по привлечению к ответственности за незаконную расклейку объявлений. Так, с начала года по результатам проведенных рейдов административной комиссией города за аналогичные правонарушения к ответственности привлечено 23 лица, которым назначены административные наказания как в виде предупреждения, так и в виде штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей.

К пресечению данных правонарушений подключились и активные жители города, которым надоело наблюдать заклеенные объявлениями входные группы подъездов. Так, они размещают свои объявления, в которых предупреждают, что будут направлять фото незаконных листовок и объявлений в административную комиссию для привлечения расклейщиков к ответственности. Отметим, что расклейка даже таких информационных листков-объявлений тоже является нарушением. Поэтому администрация рекомендует собственникам зданий и сооружений, а также управляющим компаниям применять антивандальные покрытия, которые облегчают очистку входных групп от клея и скотча, а также не позволяют приклеить объявления.

Отметим, кроме наложения административных штрафов муниципалитет в судебном порядке взыскивает с правонарушителя затраты, понесенные на очистку поверхностей от информационных сообщений.

Положительный опыт судебной практики уже наработан. Напомним, в конце прошлого года городской суд полностью удовлетворил иск администрации города о взыскании ущерба с расклейщика незаконной рекламы. За порчу городского имущества и нарушение правил благоустройства он заплатит свыше 20 тысяч рублей. Данное решение вступило в законную силу.

Кроме того, администрация направляет данные правонарушителей собственникам (хозяйствующим субъектам), чье имущество было испорчено, чтобы и они в свою очередь тоже рассмотрели вопрос взыскания ущерба с предпринимателя в судебном порядке. Это касается и данных расклейщика рекламы о финской обуви.