Южносахалинцев приглашают пройти бесплатное обследование родинок на онкопатологию

Южносахалинцев 17 мая приглашают принять участие в акции ко Дню диагностики меланомы и бесплатно проверить свои родинки на онкопатологию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Профилактическая акция состоится в областном кожно-венерологическом диспансере (ул. Больничная, 46-б) с 15.00 до 19.00. Профильные специалисты обследуют всех желающих на наличие злокачественных пигментных новообразований кожи и дадут консультации. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, детям до 14 лет - свидетельство о рождении.

Как рассказала заведующая отделением профилактики диспансера Людмила Добробабина, ежегодно в мире диагностируется 232 тысячи новых случаев заболевания меланомой. Под воздействием ультрафиолетового излучения родинка может трансформироваться в злокачественную опухоль. Изменение родинок - первый сигнал о их возможном перерождении в меланому.

- Важно как можно раньше диагностировать меланому – агрессивную, стремительно развивающуюся опухоль кожи. Чем быстрее она будет обнаружена и удалена, тем выше шансы избежать серьезных последствий для здоровья, - сказала Людмила Добробабина.