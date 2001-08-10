Этим летом в лагерях отдохнут более 8 тысяч детей Южно-Сахалинска

На территории Южно-Сахалинска в течение летнего периода будут функционировать 104 лагеря различных типов, что на 15 больше, чем в прошлом году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Для юных горожан этим летом при муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и дополнительного образования детей будут работать 35 площадок.

Юные техники, туристы-краеведы, экологи, спортсмены, математики, филологи, журналисты, спасатели и волонтеры из Южно-Сахалинска смогут отдохнуть в 34 профильных лагерях. Предусмотрены также смены по различным видам детского творчества. В городе будут работать школа сержантов, лагерь юных инспекторов дорожного движения, площадка для математиков и др. Для любителей загородного отдыха откроются 24 палаточных лагеря и стационарный лагерь «Юный железнодорожник». Для тех ребят, кто планирует провести лето не только активно, но и с пользой, организованы 10 лагерей труда и отдыха. Профильные лагеря будут функционировать и на базе частных организаций.

- Особое внимание в период проведения летней оздоровительной кампании мы уделяем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - подчеркивает заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Игорь Логинов. - Отдых более 3200 человек из этой категории организуется за счет средств городского бюджета, при этом 126 детей в социально опасном положении будут на 100% охвачены различными видами отдыха и занятости.

Всего в лагерях всех типов как на территории Сахалинской области, включая город Южно-Сахалинск, так и за ее пределами отдохнут около 8100 детей в возрасте 6,5-17 лет. По предварительным прогнозам специалистов департамента образования Южно-Сахалинска, общий охват дополнительными формами отдыха, учитывая работу клубов по месту жительства, походы и общегородские мероприятия, составит более 17000 человек.

Консультации о деятельности лагерей в Южно-Сахалинске можно получить по телефону 312-688 (доб. 4). Информация и контактные данные всех лагерей 2019 года размещены в сводном реестре на портале министерства образования Сахалинской области в разделе «Организация оздоровления и занятости детей и подростков»: http://obrazovanie.admsakhalin.ru/informacija-dlja-vsekh/organizacija-otdykha-i-ozdorovlenija-detei/.