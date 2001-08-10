Новые школы в Южно-Сахалинске оснащают современным оборудованием

Южно-Сахалинск переживает школьный строительный бум. Все школы будут оснащены новейшим оборудованием. В следующем учебном году за парты сядут почти 1500 школьников. Развитие дошкольного и школьного образования глава региона Валерий Лимаренко называл одним из приоритетов областного правительства.

Как рассказал врио губернатора, в ближайшие три года в Сахалинской области планируется построить 13 новых школ.

– В областном центре впервые за последние десятилетия строятся сразу шесть новых школ и дополнительных корпусов к уже имеющимся. Три из них введут в работу уже в этом году. Всё это позволит создать достойные и современные условия обучения, – отметил Валерий Лимаренко.

Дополнительные корпуса в Южно-Сахалинске вскоре получат 3 учебных заведения. Школа №26 и гимназия №1 разместят в них начальную школу, что позволит учреждениям полностью уйти от второй смены. А у гимназии №3 появится новый корпус дополнительного образования.

Это будут современные образовательные центры, рассчитанные на 480 учеников каждый и оснащенные новейшим оборудованием для учебы и развития подрастающего поколения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Так, в новом корпусе школы №26 разместится робототехнический центр. В нем для обучения детей начнут использовать оборудование от ведущих мировых производителей. Откроется здесь и мобильный компьютерный класс.

В новом корпусе гимназии № 3 откроется детский технопарк «Кванториум», оснащенный новейшим мультимедийным оборудованием. Это высокопроизводительные графические станции, интерактивные панели, робототехнические наборы, камеры, шлемы VR, очки дополненной и смешанной реальности и многое другое.

– В «Кванториуме» создаются условия для развития технического творчества ребят. Мы будем рады принять всех желающих - не только наших гимназистов, но и учащихся из других школ города, кто занимается инженерным и техническим творчеством. Сейчас готовим необходимую документацию для закупки высокотехничного оборудования, чтобы уже 1 сентября наши ребята смогли заниматься на нем, – отметила директор гимназии № 3 Анна Умнова.

В гимназии №1 появится многофункциональная интерактивная студия производства анимационных фильмов. Кроме того, для создания единого образовательного пространства определенную тематику будут иметь рекреационные зоны новой школы. Так, там появятся театральная гостиная, космическое пространство. Новый импульс в своем развитии получит и робототехника - учащиеся начальной школы получат возможность не просто познакомиться с этим направлением, а довести свои знания до высокого уровня. В этом им поможет современное оборудование мировых брендов.

В ближайшие несколько лет в столице региона будет возведен еще ряд образовательных учреждений, особенно в новых жилых районах, где идет постоянный прирост населения и имеющихся школ уже не хватает. Все эти меры позволят создать дополнительно более 6700 учебных мест.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу до 2021 года обеспечить всем детям от 1,5 до 3 лет дошкольное образование за счет строительства детсадов и соцподдержки семей, до 2025 года решить проблему второй смены в школах, а к концу нынешнего года привлечь в СахГУ специалистов с учеными степенями и начать готовить местные кадры для развития экономики региона. Уже сейчас заканчивается строительство новых школ в Корсакове и Долинске, школы-детсада в Охинском районе, дополнительных зданий для школ в Южно-Сахалинске. Область впервые профинансировала создание бюджетных мест в СахГУ для студентов бакалавриата (всего 240 мест), подана заявка в Минобрнауки на получение статуса опорного вуза.