Южносахалинцам на «горячей линии» расскажут о преимуществах получения электронных услуг

15 мая состоится горячая телефонная линия по вопросам получения муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города в электронном виде. Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефону 300806 доб. 3,4. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Специалисты Аналитической службы управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» предоставят информацию о преимуществах получения электронных услуг, расскажут, какие услуги администрации можно получить в электронном виде, подскажут, где можно подтвердить свою учетную запись. А также ответят на другие интересующие вопросы по теме «горячей линии».

С перечнем муниципальных электронных услуг можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934.