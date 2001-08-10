С начала года из-за черты бедности вывели 10 с половиной тысяч сахалинцев

С начала года из-за черты бедности вывели 10,5 тысячи сахалинцев. Этого удалось достичь за счет адресного подхода при оказании помощи нуждающимся и введения ряда новых льгот. Данная информация была озвучена на заседании правительства Сахалинской области, которое провел глава региона Валерий Лимаренко.

Если на начало года показатель уровня бедности в регионе составлял 9,7 процентов, то сейчас он снизился до 7,5 процента. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

- Чаще всего с бедностью сталкиваются семьи с детьми, одинокие пенсионеры и безработные. Наша задача – помочь каждому нуждающемуся, в первую очередь – пенсионерам. В этом году мы изменили подход к оказанию помощи, она стала индивидуальной и адресной. Кроме того, был введен новый пакет льгот. В результате на островах сократилось количество бедных, - сказал глава региона Валерий Лимаренко.

По данным министерства социальной защиты, наилучший результат достигнут в работе с малоимущими пенсионерами. Показатель бедности среди этой категории граждан с 3,4 процента сократился до 1,6 процента.

Для повышения благосостояния сахалинцев на островах ежегодно расширяют перечень мер социальной поддержки. Только с 1 января 2019 года их стало на 7 больше. На реализацию новых льгот в этом году направлено более 600 миллионов рублей. Средства пошли сахалинцам на возмещение части затрат по покупке твердого топлива и оборудования для приема цифрового телевещания. С нового года ветеранам боевых действий ежемесячно выплачивается 1,5 тысячи рублей, а с 1 апреля семьям с новорожденными предоставляется комплект детских принадлежностей.

По мнению Валерия Лимаренко, существующих мер поддержки недостаточно для сокращения числа бедных в регионе. По поручению врио губернатора в 2019 году в Сахалинской области для отдельных категорий граждан будут введены новые льготы. Региональное министерство социальной защиты прорабатывает их с депутатами облдумы и представителями других ведомств.

В планах - введение ежемесячной выплаты семьям с детьми, которая будет предоставляться до получения места в дошкольном учреждении. Также сахалинские власти намерены увеличить средний размер стоимости адресной продовольственной помощи с 2700 рублей до 4100 рублей.

Следующая мера - для безработных, желающих выйти из трудной жизненной ситуации, в рамках социального контракта будут оплачивать расходы, связанные с регистрацией ИП. Кроме того, предложено ввести квоты на предприятиях для участников программы социального контракта, которые прошли обучение и профессиональную переподготовку.

Также к оказанию помощи малоимущим предлагают привлечь бизнес. Предприниматели смогут участвовать в проектах «Социальная карта» и «Участие». Первый предусматривает систему бонусов и льгот. Он может помочь человеку не только финансово, но и психологически выйти из-за черты бедности. Второй - предполагает адресную помощь предпринимателей нуждающимся. При этом социальная защита будет выступать посредником между двумя сторонами. По итогам года информацию о таких бизнесменах передадут в правительство для дальнейшего решения о награждении, предоставлении преференций либо поощрении.

Еще один проект - «Сестра милосердия» - планируют реализовать не только при поддержке предпринимателей, но и областного духовенства. Неработающие граждане смогут пройти бесплатное обучение, а затем оказывать помощь в социальных учреждениях.

По предварительным расчетам, эти меры позволят снизить уровень бедности на островах к концу 2019 года до 4,6 процента, а к концу 2020 года - до 3,5 процента.

Инициативы областных властей нашли поддержку у депутатов областной Думы, присутствующих на заседании.

- Мы уже обсуждали новые меры поддержки малоимущих граждан и поддерживаем курс областного правительства и врио губернатора на снижение уровня бедности. Эта тема регулярно поднимается во время рабочих поездок Валерия Лимаренко в районы. Запросы людей услышаны, и что хорошо, уже есть конкретные предложения, которые помогут решить эту актуальную проблему. Депутатский корпус в ближайшее время рассмотрит, и думаю, поддержит соответствующие инициативы правительства, - отметил председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Его коллега, председатель комитета по социальной политики Виталий Гомилевский отметил, что региональные власти поставили амбициозные цели.

- Сегодня я услышал немало хороших предложений. Проблему бедности населения нужно решать комплексно. Нельзя просто выделить из областного бюджета по тысяче рублей нуждающимся, необходимо развивать социальные программы, которые позволят людям повысить уровень достатка. Например, помогать сельчанам, которые хотят заняться сельским хозяйством - кому-то - техникой, кому-то - деньгами. Позиция Валерия Лимаренко по этим вопросам верная, - сказал Виталий Гомилевский.