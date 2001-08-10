Исполнение бюджета Южно-Сахалинска за 2018 год обсудили на публичных слушаниях
В администрации Южно-Сахалинска состоялись публичные слушания, ключевой темой которых стал отчет об исполнении бюджета ГО «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год. Участие в мероприятии приняли общественники, мэр Сергей Надсадин, депутаты городской думы, руководители муниципальных учреждений и др. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С основным докладом перед присутствующими выступила директор департамента финансов Юлия Квасникова. Она отметила, что за отчетный год доходная часть бюджета исполнена в объеме 24 млрд рублей, что составляет 101% плановых назначений. Значительную поддержку по традиции муниципалитету оказало правительство Сахалинской области. Так, городскому округу была предоставлена финансовая помощь в размере 12,5 млрд. рублей. Собственные же доходы городской казны были сформированы за счет налоговых и неналоговых поступлений - 11,6 млрд. рублей.
Расходы бюджета в 2018 году составили 24 млрд 653 млн рублей. 61% от общего их объема был потрачен на бюджетную сферу, из них 13 млрд 107 млн направлено на функционирование социальной сферы.
Основная доля этих расходов - 9 млрд 482 млн, или 57%, - пришлась на образование, что более чем на 2 млрд больше, чем было потрачено в 2017-м. Объем бюджетных инвестиций по данному направлению составил 1 млрд 748 млн и к уровню прошлого года возрос более чем в 20 раз.
Как пояснила Юлия Квасникова, такой существенный рост связан с началом строительства под ключ дополнительных зданий к действующим учреждениям (это СОШ № 26, а также гимназии № 1 и № 3), новых школ в Дальнем, Луговом, а также с приобретением 2 помещений для организации дошкольного образования.
Более 500 млн было направлено на капремонт 36 учреждений образования и благоустройство. Оно проведено в 15 учреждениях. Также большое внимание уделялось организации летнего отдыха школьников. На эти цели в 2018 году было направлено около 30 млн рублей, что позволило отдохнуть в лагерях дневного пребывания и стационарных лагерях города, области, а также РФ 7200 юным горожанам, это 31% от общего числа школьников.
Объем расходов на культуру составил 1 млрд 472 млн, из которых 134 млн потрачено на повышение заработной платы, в том числе и в рамках исполнения указов президента. Были проведены капитальные ремонты ДК «Родина», «Электрон», «Синегорье», ЦНТ «Радуга», также велись работы по благоустройству городского парка.
1 млрд 927 млн было направлено на социальную политику, которая включала расходы на обеспечение мерами соцподдержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города. По сравнению в 2017 годом финансирование данного блока увеличено на 458 млн. Всего же 53 видами социальной поддержки в отчетном периоде было охвачено около 36 тысяч южносахалинцев.
Говоря о производственной сфере, Юлия Квасникова привела следующие цифры: объем расходов здесь составил 9 млрд 590 млн рублей. Основные направления - дорожное хозяйство, ЖКХ, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, сельское хозяйство, транспорт и градостроительная деятельность.
Среди ключевых моментов - ремонт дорог. За счет муниципального дорожного фонда, финансирование которого в прошлом году составило 3 млрд 538 млн (67% - средства местного бюджета, 33% - областного), были произведены мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети городского округа. Ключевые объекты 2018 года: реконструкция участка ул. Больничной от ул. Комсомольской до ул. Горького; первый этап строительства ул. Горького на участке от ул. Есенина до ул. И.П. Фархутдинова. Начато строительство улицы им. И.П. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина.
Также в прошлом году продолжались работы по ремонту дворов, жилищного фонда (кровли, фасады), благоустройству и др. Оказывалась финансовая поддержка ТОС, а также проектам, авторами которых стали сами горожане. Говоря об этом, Юлия Квасникова отметила «Молодежный бюджет» - механизм, когда инициаторами идей в сфере благоустройства становятся старшеклассники южно-сахалинских школ. Так, в рамках этого направления в 2018 году было реализовано 24 проекта на общую сумму 64 млн рублей.
Без внимания не осталась сфера развития малого и среднего предпринимательства. В Южно-Сахалинске по-прежнему действует пакет разнообразных мер поддержки предпринимателей - 16 видов финансовой помощи. Субсидии в прошлом году получили 118 хозяйствующих субъектов на общую сумму 114 млн рублей.
После завершения выступления директора департамента финансов у присутствующих не осталось вопросов к содержательной части доклада. Следующий этап - вынесение итогового документа публичных слушаний на голосование. Он поддержан единогласно. Публичные слушания признаны состоявшимися, а это значит, что все процедуры соблюдены и проект решения об исполнении бюджета 2018 года может быть направлен на рассмотрение и утверждение депутатами Городской Думы.
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