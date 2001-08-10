Валерий Лимаренко встретится с жителями Хомутово, Весточки и Лиственничного

Встреча Валерия Лимаренко с жителями трех населенных пунктов, расположенных на территории городского округа «Южно-Сахалинск», запланирована на четверг, 16 мая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Пообщаться с Валерием Лимаренко южносахалинцы смогут в здании торгово-бытового комплекса «БЕЛОЯРЪ» (г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 39 б). Начало встречи - в 18.00. За час до нее прием граждан проведут министры правительства Сахалинской области и сотрудники городской администрации.