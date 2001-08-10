Сахалинские таможенники оформили первый круизный лайнер из Японии в этом году

Первый круизный лайнер «Viking Orion» в этом году оформили в Корсакове сахалинские таможенники. Всего в этом сезоне на Сахалин зайдет 7 теплоходов с туристами.

«Viking Orion» с 900 туристами из Отару (Япония) оформили сахалинские таможенники с использованием предварительного информирования. Это первое круизное судно в этом году, всего же до 5 сентября на Сахалин подойдет 7 лайнеров. Ожидаются и большие 14-палубные лайнеры «Diamond Princess» на 3000 пассажиров. Об этом ТИА «Острова» сообщили на Сахалинской таможне.

По отработанной схеме круизные корабли остаются на рейде, таможенное оформление происходит на борту судна. Таможенный контроль осуществляется быстро, с учетом заранее поданной предварительной информации. Как и прежде, туристы день гостят на острове, их высадка на берег и доставка обратно на лайнер осуществляются с помощью быстроходных катеров из собственного флота судна.

По словам начальника заместителя начальника Корсаковского таможенного поста Евгения Титова, в настоящее время в порту Корсаков в 100% случаев морские суда оформляются с подачей предварительной информации. Практически во всех случаях перевозчики предоставляют предварительную информацию и о ввозимых морским транспортом товарах.