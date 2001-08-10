Сахалинский школьник стал победителем открытой Всесибирской олимпиады

Ученик 11 класса школы №6 Холмска Никита Иванов стал победителем открытой Всесибирской олимпиады. Сахалинец стал лучшим в интеллектуальном состязании по физике. Еще шесть старшеклассников стали призерами по биологии, химии, физике и математике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном центре оценки качества образования.

13 мая в Региональном центре оценки качества образования отметили победителей и призеров олимпиады и вручили благодарственные письма педагогам-наставникам. Также приятные подарки школьники получили от Сахалинской областной Думы. Их вручила депутат Татьяна Кофман.

- Всесибирская олимпиада сложная по уровню заданий. Готовился самостоятельно в течение долгого времени: решал задачи, просматривал сайты и курсы по подготовке к олимпиадам. К победе на этой олимпиаде шел целенаправленно, так как хочу подать документы на поступление в национальный исследовательский университет МИФИ или МГТУ им. Баумана, - сказал Никита Иванов.

Заключительный этап Всесибирской открытой олимпиады проходил на Сахалине с 16 февраля по 10 марта. В интеллектуальном состязании принимало участие около 40 учеников 7 – 11 классов, успешно справившиеся с очным отборочным и заочным отборочным турами. Олимпиада проводилась по четырем предметам: биологии, химии, физике, математике. Проверка олимпиадных бланков проводилась в Новосибирске.

Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов.

- Сахалин второй год проводит Всесибирскую открытую олимпиаду школьников. Радует, что учащиеся показывают достойные результаты, - отметила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович. - С каждым годом все больше школьников островного региона участвуют в олимпиадном движении: Всероссийская олимпиада школьников, Всесибирская олимпиада, олимпиада Эйлера и олимпиада Максвелла.